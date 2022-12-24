الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل تطرق قانون الأحوال الشخصية الجديد لتحليل المخدرات قبل الزواج؟

المخدرات
المخدرات

كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن تفاصيل التعديلات المقترحة في القانون الجديد للأحوال الشخصية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء اليوم السبت، إن ملف الأحوال الشخصية هام جداً وهدفنا حل المشكلات على أرض الواقع.

إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق

وتابع: "تلقينا مقترحات بالآلاف ووقفنا على المشكلات وسبل الحل ومعالجتها".

وفجر مفاجأة بشأن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، قائلاً: "سيتم إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق".

وأكد أنه تم الاستعانة بالمتخصصات والخبراء خلال إعداد مشروع القانون.

وعن تطرق القانون لمسألة تحليل المخدرات قبل الزواج، أوضح أن القانون لم يتطرق لمسألة تحليل المخدرات قبل الزواج.

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