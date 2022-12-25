الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشاريع الرصف والتطوير بطنطا وكفر الزيات

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، مشاريع الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بمركز ومدينة طنطا وكفر الزيات رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا ، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا المحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والمحاسب عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

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بدأ المحافظ جولته بتفقد طريق سوق المواشي بطول 3 كم والذي يعتبر محوراً مروريًا مهمًا يساهم في تخفيف الحركة على الطريق الزراعي للقادمين من القاهرة، حيث تابع خلال الجولة أعمال تدبيش جانب الطريق بطول كيلو و50 متر.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بطريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

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واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير بمدخل كفر الزيات بمنطقة مثلث فرتا، حيث تابع المحافظ أعمال وضع البلدورات والانترلوك بالجزيرة الوسطى لمدخل المدينة إلى جانب أعمال التشجير والتجميل.

واختتمت الجولة بتفقد المحافظ أيضًا لكلا من أعمال توسعة شارع محب وأعمال رصف شارع حافظ وهبة والذي يعد أحد المحاور المرورية المهمة التي تربط وسط المدينة بمدخلها من جهة محافظة المنوفية ، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة لأعمال التطوير، بتحقيق أقصى اتساع ممكن للشارع وكذلك الإسراع من نهو الأعمال به.

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كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، في المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال البقالة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

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حيث تابع المحافظ قيام رؤساء مراكز قطور، السنطة، المحلة وكذلك حي أول المحلة وطنطا، بحملات ليلية مكثفة للمرور على تلك الأسواق والمتابعة وتوعية المواطنين وأصحاب المحال والأسواق بضرورة إعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك، إلى جانب الاطمئنان على توافر السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

رحمي يتفقد مشاريع الرصف والتطوير بطنطا وكفر الزيات الأعمال الجاري الانترلوك تحقيق السيولة جاري تنفيذها محافظ الغربية نائبه الدكتور أحمد عطا وسط المدينة حى أول طنطا

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وائل لطفي

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