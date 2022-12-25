الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبدالمعز عن الخوف من المستقبل: «رايحين على الخير»

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن هناك أشخاصًا يتعمدون بث الخوف والفزع في نفوسنا من المستقبل، مضيفًا: «سيبونا في حالنا».

وأضاف عبدالمعز خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «DMC» الأحد: «يقعد يقولك تفتكر إحنا رايحين على فين، أصل العالم كله في كارثة»، ليرد عبدالمعز: «رايحين على الخير طبعًا».

واستشهد عبدالمعز بقول الله تعالى في سورة الشورى: « أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

داعية: الله يسمع شكواك وألمك وبصير بأحوالك

وتابع: «الله يسمع شكواك وألمك، وهو البصير بأحوالك، لذلك الجأ إلى الله وحده وارجعله هو» مضيفًا: «ليه بتخوفونا من بكرة؟».

داعية الشيخ رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون

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