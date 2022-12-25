محافظ أسيوط يتابع توافر كافة السلع بمنافذ «المصرية لتجارة الجملة»

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم، توافر السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع رياض بحى شرق أسيوط، والتأكد من انخفاض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالأسواق وتابع الإعلان عن الأسعار وجودة المنتجات وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين مشيرا الى توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والمحال والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين.



وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.



حيث اطمئن المحافظ على توافر جميع السلع من زيوت وسكر وارز ولحوم ودواجن ومجمدات والألبان وكافة السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن وتوفرها بأسعار مناسبة لجميع الفئات دون اى زيادات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، لافتا إلى تكثيف الجهود لمنع احتكار السلع أو محاولات البعض رفع أسعارها.



وأشار إلى إنه يجري حاليًا الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة معارض "أهلا رمضان " وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ في كافة مراكز ومدن المحافظة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة والموجودة حاليًا بكافة قرى ومراكز المحافظة والتى تم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم في ظل الظروف العالمية الحالية.



وذلك بالتنسيق مع تجار الجملة للمواد الغذائية واللحوم على أن يتم التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المرورى بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ أمان التابعة لمديرية أمن أسيوط ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بجميع المراكز والأحياء داعياً كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمشاركة في المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة بمختلف المراكز والقرى فضلاً عن تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلال المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.



كما أوضح المحافظ إنه تم تكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع فضلاً عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها والمشاركة في حملة "خليك ايجابي" التي تم اطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وضبط الاسواق.



والتقى المحافظ بعدد من المواطنين وحرص على الإستماع لأرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق وجودتها وطمأنهم على استمرار الحملات الرقابية والتموينية بصفة مستمرة على الاسواق والمحال لضبط الاسعار والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق لافتا الى انه تم ويجرى عقد اجتماعات ولقاءات مع مسئولى التموين وجهاز حماية المستهلك الغرفة التجارية والطب البيطرى لتكثيف المتابعة اليومية للاسواق وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها فضلًا عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع كما اجتمع أيضَا مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات والاصلاح الزراعي والغرفة التجارية والطب البيطرى لاتخاذ خطوات جادة والتوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.



كما اعلن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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