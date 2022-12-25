الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، عن موعد مباريات المنتخب المصري للشباب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والتي ستستضيفها مصر العام المقبل.

وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، قد أوقعت منتخب مصر، في المجموعة الأولى، والتي تضم كلًا من موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وحسبما ذكر «كاف» في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن منتخب «الفراعنة» سيستهل مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم التاسع عشر من فبراير المقبل، في الرابعة مساءً.

وسيخوض بعدها منتخب مصر، مواجهة أمام نيجيريا، يوم الثاني والعشرين من فبراير، في السابعة مساءً، في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات، بمواجهة السنغال، يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر، في السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مباريات المجموعة الأولى، على أن يستضيف هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مباريات المجموعة الثانية، في حين يحتضن استاد الإسكندرية لقاءات المجموعة الثالثة.

وستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، خلال الفترة ما بين 19 فبراير إلى 11 مارس 2023.

وستكون بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، هي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2023 التي ستحتضنها إندونيسيا خلال الفترة ما بين 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وتتأهل المنتخبات الإفريقية الأربعة الأوائل في مونديال إندونيسيا 2023.

المواعيد الكاملة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا

 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنتخب المصري المنتخب المصري للشباب موزمبيق السنغال نيجيريا

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