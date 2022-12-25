مسلسلات رمضان 2023.. نيللي كريم تناقش مشكلة الميراث في «عملة نادرة»

تصور الفنانة نيللي كريم مشاهد مسلسلها الجديد “عملة نادرة” المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل بقيادة المخرج ماند العدل.

ويناقش المسلسل مشكلة الميراث وما يدور حول الورثة من أزمات ومشاكل، حيث تجسد “نيللي” خلال العمل دور أرملة تبحث عن حقها من الميراث وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق ومليئة بالمفاجآت والإثارة.

ويشارك الفنانة نيللي كريم في مسلسل "عملة نادرة" الذي بدأ تصوير المشاهد الأولى في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنان جمال سليمان، كمال أبو ريه، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور.



مسلسل "عملة نادرة" دراما صعيدية من تأليف الكاتب والسيناريست مدحت العدل وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.

وأكدت الممثلة نيللي كريم، أنها تتأثر بشكل كبير خلال تجسديها لأدوار صعبة، مشيرة إلى أنها لم تلجأ لطبيب نفسي ولكنها ضبطت نفسها أكثر من مرة داخل دوامة من التعب النفسي.



وقالت خلال ندوة لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: وقت تصوير مسلسل تحت السيطرة، قابلت المخرج عمرو سلامة صدفة في أحد الأماكن، وردة فعله من شكلي جعلني أشعر أنى مدمنة مخدرات، وعندما دققت النظر، وجد أن الشخصية انعكست على شكلي بالفعل داخليا وخارجيا.

وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو رية، أحمد عيد، جومانا مراد، بالإضافة إلى هشام عاشور.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.