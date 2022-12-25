الإحصاء يرصد التغيرات السعرية لأهم السلع الغذائية
رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التغيرات في أسعار أهم السلع الغذائية وتتضمن بيانات عن المتوسط العام لأسعارها في مرحلة المستهلك ونستعرضها في التقرير التالي:
بلغ متوسط سعر بيع كيلو أرز بلدي سائب 16.75 جنيه في شهر نوفمبر 2022، مقابل 15.74 جنيه في شهر أكتوبر 2022، بنسبة زيادة قدرها 6.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 9.07 جنيه في شهر نوفمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 84.6%.
كما بلغ متوسط سعر بيع واحدة بيض مزارع متوسط الحجم 2.81 جنيه في شهر نوفمبر 2022 مقابل 2.69 جنيه في شهر أكتوبر 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 4.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 1.75 جنيه في شهر نوفمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.6%.
وسجّل متوسط سعر بيع كيلو دجاج مزارع 44.12 جنيه في شهر نوفمبر 2022 مقابل 38.93 جنيه فى شهر أكتوبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 13.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 31.28 جنيه في شهر نوفمبر 2021 بنسبة زيادة قدرها 41%.
وبلغ متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطي 41.84 جنيه في شهر نوفمبر 2022 مقابل 40.79 جنيه فى شهر أكتوبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 29.80 جنيه في شهر نوفمبر 2021 بنسبة زيادة قدرها 40.4%.
وارتفع متوسط سعر بيع كيلو بطاطس لـ 11.41 جنيه في شهر نوفمبر 2022، مقابل 9.15 جنيه في شهر أكتوبر 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 24.7%، بينما كان سعر البيع 9.13 جنيه في شهر نوفمبر 2021 بنسبة زيادة 25%.
وبلغ متوسط سعر بيع 800 جم زيت عباد الشمس 42.87 جنيه في شهر نوفمبر 2022 مقابل 41.59 جنيه في شهر أكتوبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 29.98 جنيه في شهر نوفمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 43%.