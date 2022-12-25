أزمة فى جدول امتحانات السادس الابتدائي بالقاهرة الجديدة.. وأولياء الأمور يستغيثون

شهدت مدارس القاهرة الجديدة أزمة بسبب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي، حيث تم وضع الجدول يوم 8 يناير، وهو اليوم الذى يوافق بعد عيد المسيحين الموافق 7 يناير، وطالب أولياء الامور بتعديل الجدول .

وقالت منى أبو غالى المسئولة عن جروب حوار مجتمعى: «ممكن يتم تدارك الأمر وترحيل يوم 8؟، لأنه تاني يوم العيد والطلبة وأهاليهم والمعلمين هيكون اليوم دة صعب نزولهم فيه».

وكان قد شدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعلان الجداول في مكان واضح داخل المدرسة، وحظر عقد أي امتحانات شهرية في ديسمبر، مشددا على المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بأن يكون الشهر الأخير في الفصل الدراسي الأول هو شهر مراجعة على جميع الدروس.

وشددت المديريات التعليمية على مطابقة الامتحانات مواصفات الورقة الامتحانية الواردة هذا العام 2022/ 2023، وبعد الانتهاء من وضع الأسئلة وكتابة نماذج الإجابة توضع أسئلة كل امتحان في مظروف مستقل معتق، وكذلك نموذج الإجابة في مظاريف أخرى وتسلم للمسئول المختص، وتوضع في دولاب خاص ويشمع لحين الطباعة وبما يضمن الحفاظ على سريتها.

وفي ذات السياق، أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.