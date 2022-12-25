الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تبدأ من 220 جنيها.. أسعار الرخام والجرانيت اليوم

رخام
رخام

تشهد أسواق مواد البناء، خاصةً الرخام والجرانيت، استقرارًا في الأسعار حتى نهاية شهر ديسمبر، وترصد "الدستور" أسعار الرخام والجرانيت المصري والمستورد بالمتر مربع المستخدم للبناء والتشييد بأرض المصنع دون إضافة الناولون والنقل.

- أسعار الرخام والجرانيت المصري والمستورد تسليم أرض المصنع

سجل سعر المتر المربع لرخام ترستا المصري بقيمة 220 جنيها أرض المصنع 
كما جاء سعر المتر المربع لرخام فيلتو حسنة المصري بقيمة 280 جنيها
وسجل سعر المتر الرخام سينا لؤلؤي بقيمة 280 جنيها
كما سجل سعر المتر المربع لرخام البرشيا المصري بقيمة 320 جنيها
وجاء سعر المتر المربع لرخام زعفران المصري بقيمة 320 جنيها 
كما سجل سعر المتر المربع لرخام أحمر نيفريتي  بقيمة 650 جنيها 
وبلغ سعر المتر المربع لرخام فردي أصفر بقيمة 650 جنيها 
وبلغ سعر المتر المربع لرخام جلالة صني ذهبي بقيمة 200 جنيه
وجاء سعر المتر المربع لرخام السليفا بقيمة 250 جنيها 
وبلغ سعر المتر مربع لرخام التريستا بقيمة 280 جنيها 
وسجل سعر المتر المربع لرخام روزة بقيمة 320 جنيها  
وبلغ سعر المتر المربع لرخام الجلالة فوص بقيمة 250 جنيها 
وسجل سعر المتر المربع لرخام الخاتمية الغامق بقيمة 600 جنيه
وجاء سعر المتر الرخام كرار تركي بقيمة  700 جنيه
سجل سعر المتر المربع لرخام البريشيا فاتيكانا بقيمة 800 جنيه
ويلغ سعر المتر المربع لرخام بريشيا مارينا غامق بقيمة  800 جنيه
وجاء سعر المتر المربع لرخام بريشيا دانيو بقيمة  800 جنيه
وبلغ سعر المتر المربع  لرخام برلاتو سيسليا بقيمة  800 جنيه
وبلغ سعر المتر المربع لرخام بريشيا سرادا بنحو 1060 جنيها
ووصل سعر المتر المربع لرخام بو تشينو بقيمة 1080 جنيها
سجل سعر المتر المربع للرخام الأحمر الاكنتي بقيمة 1107 جنيهات
بينما سجل سعر المتر المربع لرخام الامبرادور فاتح المستورد بقيمة 1200 جنيه 
كما بلغ سعر المترالمربع الاخضر الهندي المستورد بقيمة 1200 جنيه
سجل سعر المترالمربع  لرخام  كلاكتا اورو الذهبي  1950 جنيها
وبلغ سعر المتر مربع لرخام بريشيا ارورا بقيمة  2345 جنيها
وسجل سعر المتر مربع لرخام بوتشينو كلاسيك بقيمة  2480 جنيها
سجل سعر متر رخام اونكس للمتر مربع بقيمة 3250 جنيها 
سجل سعر رخام بروتورة لمتر مربع 2700 جنيه
سجل سعر متر مربع لرخام كاشمير 2500 جنيه

أسعار الرخام الأسعار الجرانيت المصانع يوم الأحد والمستورد الرخام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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