تبدأ من 220 جنيها.. أسعار الرخام والجرانيت اليوم
تشهد أسواق مواد البناء، خاصةً الرخام والجرانيت، استقرارًا في الأسعار حتى نهاية شهر ديسمبر، وترصد "الدستور" أسعار الرخام والجرانيت المصري والمستورد بالمتر مربع المستخدم للبناء والتشييد بأرض المصنع دون إضافة الناولون والنقل.
- أسعار الرخام والجرانيت المصري والمستورد تسليم أرض المصنع
سجل سعر المتر المربع لرخام ترستا المصري بقيمة 220 جنيها أرض المصنع
كما جاء سعر المتر المربع لرخام فيلتو حسنة المصري بقيمة 280 جنيها
وسجل سعر المتر الرخام سينا لؤلؤي بقيمة 280 جنيها
كما سجل سعر المتر المربع لرخام البرشيا المصري بقيمة 320 جنيها
وجاء سعر المتر المربع لرخام زعفران المصري بقيمة 320 جنيها
كما سجل سعر المتر المربع لرخام أحمر نيفريتي بقيمة 650 جنيها
وبلغ سعر المتر المربع لرخام فردي أصفر بقيمة 650 جنيها
وبلغ سعر المتر المربع لرخام جلالة صني ذهبي بقيمة 200 جنيه
وجاء سعر المتر المربع لرخام السليفا بقيمة 250 جنيها
وبلغ سعر المتر مربع لرخام التريستا بقيمة 280 جنيها
وسجل سعر المتر المربع لرخام روزة بقيمة 320 جنيها
وبلغ سعر المتر المربع لرخام الجلالة فوص بقيمة 250 جنيها
وسجل سعر المتر المربع لرخام الخاتمية الغامق بقيمة 600 جنيه
وجاء سعر المتر الرخام كرار تركي بقيمة 700 جنيه
سجل سعر المتر المربع لرخام البريشيا فاتيكانا بقيمة 800 جنيه
ويلغ سعر المتر المربع لرخام بريشيا مارينا غامق بقيمة 800 جنيه
وجاء سعر المتر المربع لرخام بريشيا دانيو بقيمة 800 جنيه
وبلغ سعر المتر المربع لرخام برلاتو سيسليا بقيمة 800 جنيه
وبلغ سعر المتر المربع لرخام بريشيا سرادا بنحو 1060 جنيها
ووصل سعر المتر المربع لرخام بو تشينو بقيمة 1080 جنيها
سجل سعر المتر المربع للرخام الأحمر الاكنتي بقيمة 1107 جنيهات
بينما سجل سعر المتر المربع لرخام الامبرادور فاتح المستورد بقيمة 1200 جنيه
كما بلغ سعر المترالمربع الاخضر الهندي المستورد بقيمة 1200 جنيه
سجل سعر المترالمربع لرخام كلاكتا اورو الذهبي 1950 جنيها
وبلغ سعر المتر مربع لرخام بريشيا ارورا بقيمة 2345 جنيها
وسجل سعر المتر مربع لرخام بوتشينو كلاسيك بقيمة 2480 جنيها
سجل سعر متر رخام اونكس للمتر مربع بقيمة 3250 جنيها
سجل سعر رخام بروتورة لمتر مربع 2700 جنيه
سجل سعر متر مربع لرخام كاشمير 2500 جنيه