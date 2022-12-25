الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حدث ليلًا».. تحريات مكثفة لكشف ملابسات انهيار مدرج صالة حسن مصطفى

انهيار مدرج صالة
انهيار مدرج صالة حسن مصطفى

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصدها «الدستور»  من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي.

- تحريات مكثفة لكشف ملابسات انهيار مدرج صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات انهيار مدرج في صالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، في أثناء مباراة كرة السلة بين ناديي الأهلي والاتحاد، وانتقلت قيادات مباحث قطاع أكتوبر إلى الصالة التي شهدت الحادث لاستجواب عدد من الجماهير شهود العيان حول ملابسات الحادث. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الدفع بـ21 سيارة إسعاف، إلى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مواطنًا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجارٍ المتابعة.

 

- انفجار مستودع للأنابيب داخل جمعية عرابى بمدينة العبور  

شهدت منطقة جمعية عرابي بمدينة العبور، انفجارًا ضخمًا لمستودع أنابيب عقب نشوب حريق داخل المستودع ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات.

وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحادث وتم التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 دفعت الحماية المدنية بالقليوبية، بـ7 سيارات إطفاء إلى موقع حريق هائل نشب في مستودع أنابيب داخل مزرعة في مدينة العبور، لمكافحة ألسنة اللهب فيما سمع دوي انفجارات أسطوانات البوتاجاز.

- «الداخلية» تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بمحافظة جنوب سيناء لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وذلك عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعضًا من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.

- زوج يتخلص من زوجته بسكين بسبب خلافات بينهما فى قليوب

تخلص زوج من حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض "سكين" عقب نشوب خلاف بينهما، في قرية طنان التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأهلي والاتحاد جمعية عرابي سلاح أبيض زوج مدرج صالة حسن مصطفى صالة حسن مصطفى كرة السلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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