مقتل ثلاثة من أفراد أجهزة الطوارئ أثناء إزالة ألغام بمنطقة خيرسون الأوكرانية

أعلنت أجهزة الطوارئ بأوكرانيا، أن ثلاثة من أفرادها لقوا حتفهم يوم السبت عندما انفجر لغم أثناء قيامهم بإزالة الألغام من أجزاء من منطقة خيرسون، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال جهاز الطوارئ في جيتومير على موقعه على "فيسبوك": "عمل الثلاثة بتفان في فرقة الطوارئ والإنقاذ التابعة لوحدة الأغراض الخاصة التابعة لوزارة الخارجية الأوكرانية في منطقة جيتومير وقاموا بمهمة إزالة الألغام من الأراضي المحررة من العدو في منطقة خيرسون".

وتقع منطقة جيتومير غربي مدينة كييف في شمال أوكرانيا.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 399 نظامًا صواريخًا أرض-جو أوكراني منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني: "إجمالًا، تم تدمير الأهداف التالية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 352 طائرة حربية، و192 مروحية، و2719 طائرة بدون طيار، و399 نظام صاروخ أرض-جو، و7222 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، و936 نظام صواريخ متعدد الإطلاق، و3704 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و7737 مركبة عسكرية خاصة".

وأضاف كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات جوية ومدفعية ضد الجيش الأوكراني في منطقة كراسني ليمان بالقرب في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما أدى إلى مقتل 40 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 3 مركبات مدرعة و4 سيارات قتالية".

وأشار كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية نجحت أيضًا خلال اليوم الماضي في إسقاط طائرات ومروحيات تابعة للجيش الأوكراني من طراز "سو-27"، و"مي-24"، و"مي-8"، في مناطق قريبة من دونيتسك.

ولفت المسئول العسكري الروسي أيضًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 15 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار في دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابورويجيا.

وقال كوناشينكوف أيضًا إن القوات الروسية قصفت عدة أهداف بالصواريخ والقذائف، بينها مركز قيادة عسكري ومستودع أسلحة وصواريخ ومدفعية، و53 وحدة مدفعية ووحدة عسكرية ومعدات عسكرية أخرى في 92 منطقة" خلال الـ24 ساعة الماضية.