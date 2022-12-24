موندو ديبورتيفو: الخليج السعودى يقدم عرضًا لضم لويس سواريز

تلقى الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، عرضًا للانضمام لأحد أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



لويس سواريز بدون نادٍ منذ رحيله عن فريق ناسيونال الأوروجواياني في الصيف الماضي، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي ودعوها من دور المجموعات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن نادي الخليج السعودي قدم عرضًا للتعاقد مع سواريز لمدة 18 شهرًا، في صفقة تبلغ قيمتها 6 ملايين دولار.



وسبق أن ألمح لويس سواريز إلى رغبته في العودة لتمثيل الأندية الأوروبية، مع وجود اهتمام من قبل أندية الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى عرض من نادي جريميو البرازيلي، الذي وصل له خلال الأيام الماضية.



وأكدت الصحيفة أن نادي جريميو هو الأكثر حظًا في الحصول على خدمات سواريز، ولكن اللاعب سيدرس كل الخياراة المتاحة قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن خطوته المقبلة.

لويس سواريز بدأ مسيرته الاحترافية في نادي ناسيونال، وتم تصعيده من فريق تحت 19 عامًا للفريق الأول في يناير 2005، ثم انتقل لنادي جرونجين الهولندي في صيف 2006 ومنه إلى آياكس أمستردام في العام التالي.

ولعب سواريز 159 مباراة بقميص آياكس أمستردام، وسجل 111 هدفًا وصنع 69 لزملائه في الفريق.

وانتقل سواريز إلى نادي ليفربول الإنجليزي في يناير 2011 ولعب 3 سنوات ونصف السنة بقميص الفريق، شارك خلالها في 133 مباراة وسجل 82 هدفًا وصنع 46 لرفاقه.

ثم انتقل في صيف 2014 لنادي برشلونة الإسباني ولعب 283 مباراة وسجل 195 هدفًا وصنع 113.

ومن برشلونة انتقل لفريق أتلتيكو مدريد في صيف 2020، ولعب للفريق سنتين شارك خلالهما في 83 مباراة وسجل 34 هدفًا وصنع 6 لزملائه، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق ويعود لنادي ناسيونال.