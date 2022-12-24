أمن القليوبية يكشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها بقرية طنان إثر مشاجرة بسبب شكه في سلوكها وادعائه خيانتها له.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا من الأهالي بناحية طنان مدينة قليوب بقيام محمد ش ف ٤٥ كهربائي ومقيم طنان بالتعدي على زوجته ياسمين ع ٣٥ ربة منزل بالضرب مما أدي إلى وفاتها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وبمناظرة الجثمان تبين وجود جثة المتوفية المشار إليها مسجاة على ظهرها أعلى سرير بغرفة النوم ووجود آثار تعذيب عبارة عن كدمات بجميع أنحاء الجسم بسبب اتهامه لها بسوء سلوكها والخيانة الزوجية.

وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت التصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم.