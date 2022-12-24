السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطار يدهس شابا أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقليوبية

قطار يدهس شاب بالقليوبية
قطار يدهس شاب بالقليوبية

لقى شخص مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من الأهالى بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بمدينة شبين القناطر.

وانتقلت قوة أمنية وتبين وفاة شاب عمره حوالى 17 سنة صدمه قطار الشرق رقم 389 القادم من محطة رمسيس إلى الزقازيق مارا بمحطة نوى وشبين القناطر.

وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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