تسمم طالب بعد تناوله مبيد حشري بالخطأ في المنيا

أصيب طالب بالتسمم بعد تناوله مبيد حشري بالخطأ داخل منزله بقرية منبال بمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي مطاي المركزي تتضمن وصول كريم سعيد 19 عاما، طالب، مقيم بقرية منبال التابعة لدائرة المركز، مصاب بمغص وإسهال وقيء مستمر، وتم إجراء الإسعافات الأولية له.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات تبين أن الطالب المصاب تناول مبيد حشري عن طريق الخطأ أثناء تواجده بمنزله الكائن بقرية منبال في مركز مطاي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتصرف.

وفي سياق آخر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام كوبري المنصورة القديم بمدينة المنيا، ما أسفر عن إصابة أحمد محمد 23 عاما، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق باشتباه كسر بالقدم اليمني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.