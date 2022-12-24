السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات من عمليات الكر والفر فى شوارع باريس ومارسيليا

جريدة الدستور

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات حية من عمليات الكر والفر وإطلاق الغاز لتفريق المحتجين في شوارع باريس ومارسيليا.

وكانت الشرطة الفرنسية قد دفعت بتعزيزات أمنية لاحتواء الاشتباكات، كما أغلقت الطرق المحيطة بموقع الاشتباكات وكذلك الطرق المؤدية إليها.

وتجددت اشتباكات باريس بعد وقفة احتجاج على أحداث أمس، وأضرم محتجون النار بمناطق عدة في شوارع باريس، وأطلقت قوات الأمن تطلق الغاز لتفريق المحتجين.

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