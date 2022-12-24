السبت 24 ديسمبر 2022
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إصابة مراسل «القاهرة الإخبارية» أثناء اشتباكات المحتجين والأمن الفرنسى

جريدة الدستور

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بإصابة مراسلها خالد شقير، أثناء احتجاجات فرنسا، ونقله للمستشفى.

وكان الأمن الفرنسي أغلق الشوارع حول موقع الاشتباكات، وأغلق عددا من الطرق المؤدية لموقع الاشتباكات، حيث تشهد العاصمة الفرنسية باريس أعمال تخريب.

 

وتجددت اشتباكات باريس بعد وقفة  احتجاج على أحداث أمس، وأضرم محتجون النار بمناطق عدة في شوارع باريس، وأطلقت قوات الأمن الغاز لتفريق المحتجين.

 

وكان خالد شقير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في فرنسا، كشف تفاصيل الاحتجاجات بين قوات الأمن الفرنسية وأبناء الجالية الكردية، مؤكدًا أن أكثر من 20 ألف كردي يخرجون من مارسيليا للتظاهر، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع أمس في العاصمة باريس.

 

ألبير فرحات يفجر مفاجأة عن مقتل 3 أكراد بباريس: ليست العملية الأولى للمتهم

 

مراسل «القاهرة الإخبارية»: 20 ألف كردي خرجوا من مارسيليا للتظاهر

 

مراسل «القاهرة الإخبارية»: اعتبار الحادث جنائي دفع الأكراد لإثارة أعمال الشغب

 

 

 

 

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