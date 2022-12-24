السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«ميتا» تسدد 725 مليون دولار لتسوية فضيحة تسرب البيانات

فيسبوك
فيسبوك

قررت شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، سداد 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الدعوى تتعلق بسماح "ميتا" لشركة كامبريدج أناليتيكا، وأطراف ثالثة أخرى، بالوصول إلى معلومات المستخدم الخاصة، وتضليل المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

ومن المتوقع أن تنهي التسوية نزاعًا قانونيًا بدأت قبل 4 سنوات، بعدما كشفت الشركة، أن المعلومات الخاصة لنحو87 مليون مستخدم على "فيسبوك"، حصلت عليها شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، وهي شركة بريطانية متخصصة في تحليل البيانات، وقد عملت مع حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأثار تسريب البيانات، فضيحة دولية كبرى لفيسبوك، ما أدى إلى قيام المنظمين على جانبي المحيط الأطلسي باتخاذ المزيد من عمليات التدقيق.

وتضمنت الدعوى، الحصول على ملايين الصفحات من الوثائق من “فيسبوك”، وأطراف أخرى ذات صلة، ومئات الساعات من الإفادات، بما في ذلك لعشرات من موظفي فيسبوك، الحاليين والسابقين.

فيس بوك ميتا فيسبوك شركة بريطانية تحليل البيانات دونالد ترامب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

مع بداية العام الجديد.. تعرف على موعد إجازة عيد الشرطة 2023

مواعيد حديقة الحيوان فى الجيزة وأسعار التذاكر

طالبو لجوء يشعرون «بالذعر» من خطة نقلهم إلى رواندا

رجل يقتل نجله فى ظروف غامضة بالقليوبية

طرح برومو حلقة محمد حماقى ببرنامج «صاحبة السعادة» (فيديو)

تلجراف: بريطانيا تزيد الإنفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه إسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى