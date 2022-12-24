جهود مكبرة لضبط المتهم بقتل نجله طعنا بسكين فى قليوب

تجري الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودا مكبرة لضبط المتهم بقتل نجله عقب طعنه بسكين في قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب.

شهدت قرية ميت حلفا التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مقتل شاب على يد والده، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لكشف غموض الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من الأهالى بشارع القصاص بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، بوجود جثة لشاب بالعقد الثانى من العمر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، لقى مصرعه على يد والده، بعد طعنه باستخدام سلاح أبيض"سكين"، وفر هاربا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة وتفاصيلها، وسرعة ضبط المتهم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.