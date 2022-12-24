أبرزهم نجوم كأس العالم.. لاعبون يشعلون الميركاتو الشتوي في يناير

أيام تفصلنا على فتح سوق الانتقالات الشتوية 2023، حيث يتصارع العديد من الأندية الأوروبية على ضم صفقات مميزة.

وسيشتعل ميركاتو 2023 عن سابقة بسبب التهافت على نجوم كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر من منتصف سبتمبر حتى ديسمبر.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أبرز اللاعبين الذي يتنافس عليهم الفرق في سوق الانتقالات الشتوية..

عز الدين أوناحي

صاحب الـ 22 عامًا ومتوسط ميدان المغرب يعتبر أبرز المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب بعدما قدم بطولة رائع مع أسود الأطلس.

أوناحي لعب 7 مباريات مع المغرب وكان من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب وليد الركراكي.

ونال أوناحي إعجاب العديد من مدربي البطولة حيث أشاد به لويس إنريكي المدير الفني لإسبانيا وقال بعد وداع لاروخا المونديال على يد المغرب: “يا إلهي! من أين أتى هذا الفتى”.

وذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني، نابولي وإنتر الإيطالي يتنافسان بقوة على ضم اللاعب خلال يناير المقبل.

إنزو فيرنانديز

متوسط ميدان الأرجنتين وصاحب الـ 21 عامًا من أبرز لاعبي البطولة حيث خاض 6 مباريات وسجل هدف وصنع هدف آخر.

لاعب بنفيكا أثبت جدارته في تشكيل سكالوني الأساسي بعدما لم يبدأ في تشكيل الأرجنتين الأساسي بالمونديال في بداية مشواره بلقاء السعودية وتوج مجهوده بحصده جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال.

وتهافت كبار أوروبا على إنزو مع اقتراب انتهاء منافسات المونديال حيث أوضحت التقارير أن ليفربول الإنجليزي أتم اتفاقه مع اللاعب.

لكن التقارير الأخيرة أكدت أن مانشستر يونايتد دخل بقوة في سباق مع الريدز لضم بطل المونديال في الميركاتو الشتوي.

جواو فيليكس

الدولي البرتغالي ولاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قريب من الرحيل في يناير عن صفوف النادي الإسباني.

صاحب الـ 23 عامًا تألق مع البرتغال في مونديال قطر حيث شارك في 4 لقاءات وساهم في 3 أهداف حيث سجل هدف وصنع اثنين.

ويتنافس أرسنال الإنجليزي ونظيره مانشستر يونايتد على ضم اللاعب في يناير، لكن وفقًا للتقارير فإنه قريب من الجانرز على سبيل الإعارة.

ممفيس ديباي

مهاجم نادي برشلونة الإسباني يقترب آخر من الرحيل عن صفوف البارسا بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي مع تشافي هيرنانديز.

صاحب الـ 28 عامًا شارك مع هولندا في كأس العالم بخمس لقاءات وسجل هدف وحيد.

وتشير التقارير أن أندية أرسنال، نيوكاسل واليونايتد مهتمين بضم ديباي خلال يناير المقبل.