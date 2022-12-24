لو فاتك التريند| أكرم توفيق يعلق على إصابته بالرباط الصليبى.. وقائمة حفلات رأس السنة 2023

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، محرك البحث الإلكتروني «جوجل» خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

أول تعليق من أكرم توفيق بعد إصابته بالرباط الصليبى

تحدث أكرم توفيق، لاعب نادي الأهلي، في أول تصريحات له، عن إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية في أقل من عام.

وقال «توفيق»، عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»:«الحمد لله رب العالمين أولًا وأخيرًا، ثانيًا في ناس بتقول كهربا سبب الإصابة مفيش أي حاجة اسمها كده، ومفيش التحام حصل بيني وبين كهربا».. للمزيد اضغط هنا.

أبرزها الكينج والهضبة.. قائمة حفلات رأس السنة 2023 في مصر

مع نهاية عام 2022، يبحث الجمهور عن قائمة حفلات رأس السنة لنجوم الغناء والطرب، خاصة وأن موسم حفلات رأس السنة يشهد رواجًا كبيرًا لنجوم الغناء فى مصر ومختلف الدول العربية وخلال هذا التقرير نرصد أبرز حفلات رأس السنة 2023.. للمزيد اضغط هنا.

الإطلالة الأولى لـ منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية» رمضان 2023 (صور)

تواصل الفنانة منى زكي للأسبوع الثاني على التوالي، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “تحت الوصاية” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، بعزبة البرج بمحافظة دمياط، وسط تكثيف لمشاهد العمل بحضور عدد كبير من الأهالي من المنطقة الذين حرصوا على دعم طاقم العمل.. للمزيد اضغط هنا.

مايان السيد ابنة يسرا فى مسلسل «حمد الله على السلامة»

تستعد الفنانة الشابة مايان السيد، لتصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد “حمد على السلامة” للنجمة يسرا والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023 وتجسد مايان السيد ضمن أحداث المسلسل دور الابنة الصغرى للنجمة يسرا.. للمزيد اضغط هنا.

طه طارق يتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه في وزن +84 كجم

تصدر طه طارق، نجم نادي الزهور والمنتخب الوطني للكاراتيه، التصنيف العالمي لوزن +84 كجم، بعد موسم حافل بالإنجازات العالمية.

واختتم طه طارق الموسم بتصدر التصنيف العالمي لوزن +84 كجم، متفوقًا على العديد من أبطال هذا الميزان.. للمزيد اضغط هنا.