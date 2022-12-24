أول تعليق من أكرم توفيق بعد إصابته بالرباط الصليبى

تحدث أكرم توفيق، لاعب نادي الأهلي، في أول تصريحات له، عن إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية في أقل من عام.

وقال «توفيق»، عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»:«الحمد لله رب العالمين أولًا وأخيرًا، ثانيًا في ناس بتقول كهربا سبب الإصابة مفيش أي حاجة اسمها كده، ومفيش التحام حصل بيني وبين كهربا».

وأضاف: «دا قدر والقدر مفهوش مفر وأنا طول عمري عارف إن الدنيا دار ابتلاء وأنا راضي عن ربنا واختيارات ربنا»، متابعًا: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، بشكر كل الناس اللي سألت عليه واللي كان نفسه يسأل».

قام الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، بإرسال صور الأشعات الخاصة بأكرم توفيق إلى الخبير النمساوي كريسيان فينك، الذى سبق وأجرى له عملية جراحية في الرباط الصليبي، مطلع العام الماضي.

ويترقب الأهلي الوصول إلى التشخيص النهائى لإصابة لـ«توفيق»، وما إذا كانت قطعًا كليًا أو جزئيًا في الرباط الصليبي.

وكان أكرم توفيق قد تعرض للإصابة، أمس الجمعة، في تدريبات الفريق الصباحية وخضع لفحوصات طبية بأحد المستشفيات القريبة من النادي بعد سقوطه علي الأرض عقب الالتحام في الهواء مع زميله محمود كهربا في إحدي الكرات المشتركة، والتي سقط بعدها وظل يصرخ من شدة الألم، وتم نقله بعدها إلى المستشفى للاطمئنان عليه.

وأكدت الفحوصات الأولية إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ولم يتحدد بعد حاجته إلى إجراء جراحة أم سيتم اللجوء لبرنامج علاجي، وذلك وفقًا لما تؤكده الفحوصات الجديدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته، صباح أمس، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء غدٍ الأحد على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.