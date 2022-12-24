مايان السيد ابنة يسرا فى مسلسل «حمد الله على السلامة»

تستعد الفنانة الشابة مايان السيد لتصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد “حمد على السلامة ”للنجمة يسرا والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023 وتجسد مايان السيد ضمن أحداث المسلسل دور الابنة الصغرى للنجمة يسرا .

مسلسل “حمد الله على السلامة ” من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة القادمة للحاق بالسباق الرمضاني المقبل .

وتجري النجمة يسرا وصناع العمل حاليا تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد "حمد لله على السلامة"،حيث تم عقد اكثر من جلسة عمل وبروفة بحضور شيماء سيف، مايان السيد، عنبة.

ونشرت شركة "العدل جروب" فيديو من التحضيرات بحضور أبطال العمل، عبر "إنستجرام"، معلقة عليها: "تحضيرات مسلسل حمد لله على السلامة "اسم مؤقت" رمضان 2023 تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح".

على جانب آخر، تنتظر مايان السيد تحديد موعد لعرض فيلمها السينمائى الجديد “بضع ساعات في يوم ما ” وهو من تأليف محمد صادق وتدور أحداثه حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في ساعات من يوم واحد.

وتحكي عن مجموعة تفاصيل لحياة الشباب في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلًا في كل قصة بالرواية.

فيلم بضع ساعات في يوم ما من بطولة عدد كبير من النجوم منهم هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وهدى المفتي ومحمد الشرنوبي، وأحمد السعدني، ومايان السيد، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، وأسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، و إنتاج أحمد السبكي.

ويعرض لمايان السيد حاليًا فيلم «هاشتاج جوزني» والعمل من بطولة الثنائي مايان السيد والفنان أمير المصري إلى جانب الفنان بيومي فؤاد كما شارك في البطولة الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم، صابرين، وفنانين آخرين والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي من خلال قصة ممتزجة بعدد من الأغاني من خلال شخصية فارس «أمير المصري» الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهه الثنائي العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي من خلال قصة ممتزجة بعدد من الأغاني من خلال شخصية فارس «أمير المصري» الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهه الثنائي العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث.