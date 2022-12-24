الإطلالة الأولى للنجمة منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية» رمضان 2023 (صور)

تواصل الفنانة منى زكي للأسبوع الثاني على التوالي تصوير مشاهد مسلسلها الجيدد “تحت الوصاية” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، بعزبة البرج بمحافظة دمياط وسط تكثيف لمشاهد العمل بحضور عدد كبير من الأهالي من المنطقة الذين حرصوا على دعم طاقم العمل.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023

وتصور منى المسلسل في دور سيدة عاملة في الميناء وتقوم بالعلم في دهان السفن ومراكب الصيد من أجل كسب قوت يومها في شخصية مختلفة تماما عن شخصية “الحاجة صيصة” التي كرمها الرئيس والتي تخفت في ملابس الرجال من أجل تربية أبنائها.

ويتواجد مع فريق العمل بمحافظة دمياط مصحح لهجة من دمياط من أجل تصحيح اللهجة التي يتحدث بها طاقم العمل خاصة أنها تقدم شخصية سيدة من “عزب” المحافظة ولهم لهجة مختلفة تماما عن أهل المدينة.

وتحاول أسرة المسلسل الانتهاء من تصوير المسلسل في أقرب فرصة على أن يعود الفريق للقاهرة لتصوير عدد من المشاهد ايضا، وتم بناء عدد من الديكورات في دمياط لقهاوي ومحلات سمك وغيرها من الأماكن الساحلية التي سيتم تصوير المسلسل بها وهو مكون من 15 حلقة.

شملت القائمة المبدئية لأبطال العمل كلا من منى زكي ونسرين أمين وخالد كمال ومها نصار ورشدي الشامي وجار ترشيح باقي الأبطال بالتزامن مع انتهاء المخرج محمد شاكر خضير من تحضيرات العمل ومعاينة أماكن التصوير.

فيما أوشك كل من خالد وشيرين دياب على الانتهاء من كتابة نصف حلقات المسلسل وتسليمها للشركة المنتجة لتحديد موعد نهائي للتصوير.

قصة مسلسل تحت الوصاية

أحداث مسلسل "تحت الوصاية" تتضمن قصتها رحلة كفاح سيدة تخالف التقاليد وسط بيئة تمنع عمل المرأة في هذا المجال، العمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.