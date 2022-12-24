السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الإطلالة الأولى للنجمة منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية» رمضان 2023 (صور)

منى زكي
منى زكي

تواصل الفنانة منى زكي للأسبوع الثاني على التوالي تصوير مشاهد مسلسلها الجيدد “تحت الوصاية” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، بعزبة البرج بمحافظة دمياط وسط تكثيف لمشاهد العمل بحضور عدد كبير من الأهالي من المنطقة الذين حرصوا على دعم طاقم العمل.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023

وتصور منى المسلسل في دور سيدة عاملة في الميناء وتقوم بالعلم في دهان السفن ومراكب الصيد من أجل كسب قوت يومها في شخصية مختلفة تماما عن شخصية “الحاجة صيصة” التي كرمها الرئيس والتي تخفت في ملابس الرجال من أجل تربية أبنائها.

 

ويتواجد مع فريق العمل بمحافظة دمياط مصحح لهجة من دمياط من أجل تصحيح اللهجة التي يتحدث بها طاقم العمل خاصة أنها تقدم شخصية سيدة من “عزب” المحافظة ولهم لهجة مختلفة تماما عن أهل المدينة.

 

 

وتحاول أسرة المسلسل الانتهاء من تصوير المسلسل في أقرب فرصة على أن يعود الفريق للقاهرة لتصوير عدد من المشاهد ايضا، وتم بناء عدد من الديكورات في دمياط لقهاوي ومحلات سمك وغيرها من الأماكن الساحلية التي سيتم تصوير المسلسل بها وهو مكون من 15 حلقة.

شملت القائمة المبدئية لأبطال العمل كلا من منى زكي ونسرين أمين وخالد كمال ومها نصار ورشدي الشامي وجار ترشيح باقي الأبطال بالتزامن مع انتهاء المخرج محمد شاكر خضير من تحضيرات العمل ومعاينة أماكن التصوير. 

فيما أوشك كل من خالد وشيرين دياب على الانتهاء من كتابة نصف حلقات المسلسل وتسليمها للشركة المنتجة لتحديد موعد نهائي للتصوير. 

قصة مسلسل تحت الوصاية

أحداث مسلسل "تحت الوصاية" تتضمن قصتها رحلة كفاح سيدة تخالف التقاليد وسط بيئة تمنع عمل المرأة في هذا المجال، العمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023 منى زكي رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية بطولة منى زكي منى زكي رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يهنئ محافظ بورسعيد بذكرى عيد النصر

عواصف تاريخية تهدد الأمريكيين وانقطاع الكهرباء عن 1.5 مليون فرد

بيزنس «جلسات البخار»..«الدستور» يحقق في وجود أجهزة استنشاق مجهولة المصدر

وزير التنمية المحلية يوجه بالتوسع فى جهود التحول الرقمى والتطوير التكنولوجى بالمحافظات

القبض على «عصابة المشغولات الذهبية» بالقاهرة

ضبط 55 «طربة حشيش» في مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى