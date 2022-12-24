تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور

قررت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة، في القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة لجلسة 21 يناير المقبل، لمرافعة الدفاع.

كشف أمر الاحالة قيام المتهمين الأول والثاني بقتل الطفلة "جنى.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعداد رباطا، وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

والمتهمون جميعا، أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، و المتهمان الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.