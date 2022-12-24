حبس متهم بالتنقيب عن الأثار في الغربية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية حبس متهم بالتنقيب عن الأثار بالاشتراك مع والده الهارب داخل منزلهما، 4 أيام على ذمة التحقيق، مع سرعة ضبط وإحضار الأب الهارب.

وضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بمركز سمنود في محافظة الغربية، لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزته قطعة حجرية يشتبه في أثريتها.

وتبين من تحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار حفر أحد الأشخاص، مقيم بسمنود بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية"، خلسة بمسكنه بالاشتراك مع نجله وأخرين بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مسكن المشار إليه "تبين عدم تواجده"، وتم ضبط نجله وتبين أنه "مطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 قضية"، كما تم العثور على حفر دائري الشكل داخل المنزل بعمق 5 أمتار تقريبا، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، قطعة حجارية "يشتبه في أثريتها من ناتج أعمال الحفر"، وبمواجهة المتهم اعترف بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع والده الهارب.