أعراض «Covid» الأكثر شيوعًا فى الوقت الحالى

نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعانون حاليًا من السعال أو الزكام، فقد يكون من السهل تجاهل الأعراض التي تعاني منها على أنها نزلة برد، ذلك لأن أعراض كوفيد الأكثر شيوعًا في الوقت الحالي لا تختلف كثيرًا عن نزلات البرد.

تشير أحدث البيانات من دراسة ZOE Health Study إلى أن هناك عشرة أعراض يعاني منها البريطانيون حاليًا:-

التهاب الحلق

سيلان الأنف

أنف مسدود

العطس

سعال بدون بلغم

صداع

سعال مع البلغم

صوت أجش

آلام وآلام في العضلات

حاسة شم متغيرة.

وقال الخبراء إن هذه تعكس أمراض أولئك الذين يسجلون أعراضهم من 30 يومًا حتى 5 ديسمبر.

وكشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، الأسبوع الماضي، عن أن عدوى Covid آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع انتشار نوع جديد من Omicron قبل عيد الميلاد.

في إنجلترا، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كوفيد إلى أكثر من مليون، بينما شهدت اسكتلندا وويلز زيادة.

والاتجاه في أيرلندا الشمالية غير مؤكد، وهناك صورة مختلطة بين مختلف المناطق والفئات العمرية.

ويقود متغير جديد من Covid، يُعرف باسم BQ1 Omicron ، الزيادة الجديدة في عدد الحالات الجديدة في عيد الميلاد هذا العام.

تظهر البيانات أن 1.3 مليون بريطاني أصيبوا بالفيروس في الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، ويمثل هذا زيادة بنسبة 16 في المائة من 1.1 مليون في الأسبوع السابق.

ومع ذلك، فقد انخفضت الوفيات الناجمة عن كوفيد، حيث تم تسجيل 402 حالة وفاة في الأيام السبعة حتى 10 ديسمبر.

ولا تزال حقن Covid وحقن التعزيز متاحة مجانًا في المملكة المتحدة، وهي أفضل مصدر للحماية من تأثيرات الفيروس.

وحذر الخبراء من أن زيادة الاختلاط في الداخل بسبب الطقس البارد وضعف المناعة بين السكان من سنوات من الإغلاق قد يعرض المزيد من الناس لخطر الإصابة بالبق والفيروسات.

ولأول مرة منذ بدء الوباء، كان عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى مصابين بالإنفلونزا أكثر من كوفيد.

وقال الخبراء إن الزيادة في عدد الحالات تضع ضغطًا كبيرًا على NHS 111 والصيادلة، مع نقص البنسلين والمضادات الحيوية الأخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

هل هو برد؟

قال البروفيسور تيم سبيكتور، المؤسس العلمي المشارك لـ ZOE سابقًا، إنه من المحتمل أن نصاب بمجموعة من الفيروسات هذا الشتاء.

وأضاف أن نزلات البرد الناتجة عن فيروس الأنف تتزايد بسرعة، وهي حاليًا أكثر شيوعًا بحوالي خمس مرات من Covid-19.

إذا كنت تعاني من نزلة برد، فمن المحتمل أنك ستصاب بالتهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية.

بشكل عام، قد تواجه:

سيلان الأنف

العطس

آلام الجسم

سعال

صداع الرأس.