مصرع طفل رضيع سقط عليه جزء من حائط في دار السلام بسوهاج

لقى طفل يبلغ من العمر سنة واحدة مصرعه، بناحية قرية الخيام دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك على إثر إنهيار جزئى من حائط عليه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد التقرير اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لانهيار جزئى من حائط عليه بمنزله بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

كشفت التحريات الأولية بوفاة طفل يبلغ من العمر سنة واحدة على إثر إنهيار جزئى من حائط عليه بالمنزل مما نتج عنه وفاته تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.