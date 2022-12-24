إصابة عامل بعيار ناري بالخطأ أثناء حفل زفاف بكفر شكر

أُصيب عامل، بطلقٍ ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش"، بقدمه اليمنى، في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، وتقديم العلاج اللازم له، حيث تبيّن إصابته من خلال قيامه بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف، وحدث عطل بالسلاح، وأثناء قيامه بفحصه خرج العيار منه وأحدث إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السلاح الناري.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى كفر شكر التخصصي، باستقبال عامل، مصاب بطلقٍ ناري من سلاح ناري فرد خرطوش، وجرى تقديم الخدمة الطبية له.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبيّن إصابة عامل، بطلقٍ ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش"، بقدمه اليمنى، وذلك أثناء قيامه بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بدائرة المركز، حدث عطل بالسلاح الناري، وأثناء قيامه بفحصه خرج عيار نارى من السلاح وأحدث إصابته، ولم يتهم أحد بإحداث إصابته.

وبإرشاده تم ضبط السلاح النارى "فرد خرطوش"، وفارغ طلقة من ذات العيار والتحفظ علها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى استعجلت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب.