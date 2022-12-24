أبرز المعلومات عن الفنان عبدالمنعم إبراهيم في ذكرى ميلاده

تحل اليوم السبت، 24 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، والذي يعتبر واحداً من أبرز نجوم الكوميديا في جيله.

عبد المنعم إبراهيم من مواليد مدينة بني سويف في عام 1924، حصل على دبلومة المدارس الثانوية الصناعية ببولاق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه حاصلا على درجة البكالوريوس في عام 1949.

أبرز الأعمال الفنية

قدم عبد المنعم إبراهيم فى السينما عشرات الافلام المميزة ، ومنها بين القصرين، إشاعة حب، الزوجة رقم 13، أضواء المدينة، إسماعيل يس في الأسطول، سر طاقية اﻹخفاء، توفي في عام 1987 عن عمر يناهز 62 عامًا.

الحياة الأسرية

تزوج الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم 4 مرات الأولي كانت من ام أبناءه والتى توفيت فى سن صغير نتيجة اصابتها بمرض نادر، ثم تزوج شقيقتها حتي ترعي الابناء، الا ان الطلاق حدث بعد 10 أيام فقط من الزواج ، بسبب التشابه الشديد بينها وبين زوجته الاولي.

ثم تزوج بعد ذلك من سيدة من خارج الوسط الفني ، والتي قامت بمراعاه اطفاله ، الا انه تزوج سراً من الفنانة كوثر العسال ، وأسمرت الزيجة لمدة 20 عاماً، وبعد انتشار شائعات زواجه منها ظل ينفي هذا الامر احتراما لمشاعر زوجته .

الجوائز

وقد حصل الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومي الذهبي.

رحيل عبد المنعم إبراهيم

وبعد تاريخ طويل في عالم الفن رحل الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم، عن عالمنا في 17 نوفمبر 1987، وقد تم دفنه في قرية ميت بدر حلاوة.