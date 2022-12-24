السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الخميس.. بدء النهضة الروحية لإحياء ذكرى شهداء كنيسة القديسين بالإسكندرية

كنيسة
كنيسة

أعلنت كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء  بالاسكندرية ، برنامج النهضة الروحية للاحتفال بالذكرى الثانية عشر لشهداء كنيسة القديسين التى وقعت في  ليلة رأس السنة عام ٢٠١٠.

يأتي البرنامج برعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور ومشاركة نيافة الالانبا بافلي اسقف عام كنائس قطاع المنتزة ومسئول خدمة الشباب بالإسكندرية وكهنة الكنيسة.

وستقام صلوات العشيات يوميا الساعة السابعة مساء حتى التاسعة، يعقبها اجتماع صلاة حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك من يوم الخميس الموافق ٢٩ ديسمبر حتى يوم السبت ٣١ ديسمبر، وتختتم بتسبحة كيهك يليها القداس الإلهي صباح باكر الأحد المقبل.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد لعام 2022-2023، وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

صوم من الدرجة الثانية ويسمح بأكل السمك

ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة.

◄ إقامة القداسات الإلهية

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

◄ إغلاق الأديرة

وخلال صوم الميلاد المجيد تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات حيث يقومون بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة لقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد الميلاد المجيد.

اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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