السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تهدم مسرح ماريوبول «المشؤوم» فى أوكرانيا

مسرح ماريوبول المشؤوم
مسرح ماريوبول المشؤوم

بدأت السلطات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية هدم معظم مبنى مسرح الدراما بالمدينة الذي تقول السلطات الأوكرانية إن المئات لقوا حتفهم فيه خلال قصف جوي في مارس.

وأظهر تسجيل مصور على مواقع أوكرانية وروسية على حد سواء معدات ثقيلة وهي تهدم معظم المبنى بينما تترك واجهته الأمامية سليمة.

وندد المسؤولون الأوكرانيون بعملية الهدم باعتبارها محاولة للتغطية على القتلى الذين سقطوا في قصف 16 مارس والقضاء على الثقافة الأوكرانية.

وقال المسؤولون الروس إن ذلك جزء من خطط لإعادة بناء المسرح في مدينة يسيطرون عليها بشكل قوي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مدير المسرح إيجور سولونين قوله إن عملية الهدم لم تشمل "سوى الجزء من المبنى الذي يستحيل ترميمه فقط"، ودعت الخطط إلى استكمال إعادة بناء المسرح بحلول نهاية عام 2024.

وكان قصف المسرح جزءا من حصار روسي مطول لميناء ماريوبول المطل على بحر آزوف والذي يُنظر إليه على أنه حاسم لخطوط الإمداد الروسية بين المناطق التي تسيطر عليها قواتها في جنوب وشرق أوكرانيا.

ولجأ مدنيون إلى المسرح. وقال مسؤولون أوكرانيون إن ما لا يقل عن 300 شخص لقوا حتفهم خلال القصف الروسي رغم أن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد أكبر.

ونفت روسيا قصف المسرح عمدًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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روسيا تهدم مسرح ماريوبول «المشؤوم» فى أوكرانيا

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