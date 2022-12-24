السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

توتر علاقة رونالدو بوكيله خورخى مينديز واقترابها من النهاية

رونالدو وخورخي مينديز
رونالدو وخورخي مينديز

أفادت تقارير صحفية بأن العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز أصبحت قريبة للغاية من نهايتها.

وصار رونالدو متاحًا بالمجان،  بعدما أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

وذكرت شبكة "relevo" الإسبانية أن خورخي مينديز كان غاضبًا من الحوار المثير الذي أجراه كريستيانو رونالدو مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان، في شهر نوفمبر الماضي.

وكان رونالدو قد شن هجومًا  شديدًا، خلال حواره الناري، ضد العديد من الأطراف، على رأسهم مانشستر يونايتد وإدارة النادي ولاعبين سابقين.

وأوضحت أن تلك المقابلة أثارت غضب مينديز بشدة، بسبب النبرة التي استخدمها اللاعب تجاه الشياطين الحمر، خاصة أن خورخي كان لديه علاقة وثيقة ومميزة مع النادي لسنوات عديدة.

وأشارت إلى إنه في الوقت الحالي، فإن شراكة مينديز وكريستيانو رونالدو، التي استمرت لما يقرب من 20 عامًا، على وشك الانهيار إن لم تكن كذلك بالفعل.

وأفادت أن مصادر مقربة من رونالدو أشارت إلى أن تصدع العلاقة بينه وبين مينديز حدث منذ زمن بعيد، وليس بشكل مفاجئ مؤخرًا، كما أن المقربين لنجم ريال مدريد السابق كان لهم تأثير حتى وصل إلى تلك النقطة.

كريستيانو رونالدو خورخي مينديز مانشستر يونايتد وكيل كريستيانو رونالدو

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وائل لطفي

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