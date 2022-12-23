كابيتانو مصر.. فريق أحمد الكاس يحمل اسم الراحل «بوبو»

يحمل فريق الكابتن أحمد الكاس فى برنامج "كابيتانو مصر" اسم الراحل محمد ابراهيم المزاتى وشهرته "بوبو"، أسطورة إسكندرية، وصخرة دفاع نادى الاتحاد ومنتخب مصر.

واستعرض برنامج "كابيتانو مصر" المُذاع على قناة "ON"، أبرز المعلومات عن "بوبو"، الذى حقق العديد من الانجازات سواء مع نادى الاتحاد السكندرى أو منتخب مصر.

وبدأ "بوبو" مسيرته مع الاتحاد السكندرى عام 1964، واستمرت لمدة 20 عامًا حافظ خلالها على مكانه كلاعب أساسى فى الفريق، وبعد اعتزاله كرة القدم أصبح "بوبو" فقرة ثابتة فى مباريات اعتزال زملائه.