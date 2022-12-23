منى الشاذلى تنفرد بلقطات نادرة لمقبرة توت عنخ آمون

في حلقة استثنائية، احتفى برنامج "معكم منى الشاذلي" بمئوية توت عنخ أمون، في حلقة اليوم الجمعة، على قناة cbc، حيث عرضت الإعلامية منى الشاذلي عددًا من التقارير والصور والمقاطع النادرة الملونة، التي تحكي كواليس اكتشاف أهم مقبرة في التاريخ.

وروت “الشاذلي” قصة الطفل المصري حسين عبد الرسول الذي قاد عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر لاكتشاف مقبرة توت عنخ أمون؛ بعدما تعثر حماره في درجة سلم، فقام بإبلاغ فريق البحث، وحين تتبعوا الأمر تم اكتشاف عدد من الدرجات يصل إلى 16 سلمة تقود في نهايتها لحائط هو بوابة أهم مقبرة عرفها التاريخ، مقبرة الملك توت عنخ آمون.

https://youtu.be/XyzTw57wHno

وعرضت الشاذلي مقاطع نادرة لنقل محتويات المقبرة من البر الغربي، والتي احتاجت نحو 50 رجلًا ساروا نحو 15 ساعة كاملة للوصول لضفاف النيل، كما استعرضت كواليس الصراع بين اللورد كارنافون الممول الرئيسي للبعثة المكتشفة للمقبرة والحكومة المصرية في ذلك الوقت.

https://youtu.be/orps-hdzaXg