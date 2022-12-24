السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد شهر رمضان للعامين الهجرى 1444 والميلادى 2023

شهر رمضان المبارك
شهر رمضان المبارك

موعد شهر رمضان للعام الهجرى الجديد 1444 وللعام الميلادى الجديد 2023 من الأمور التى يزداد البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث .

 

موعد شهر رمضان 2023

الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى 

 

يتوقع المعهد القومى للبحوث الفلكية أن الخميس 23 من مارس 2023 هو اليوم الأول لشهر رمضان القادم حيث أنه يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7.24 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

 

موعد رؤية هلال شهر رمضان

يتم تحديد موعد شهر رمضان المبارك دائما  بعد حدوث الأقتران دائما حسب ما أكده المعهد القومى للبحوث الفلكية حيث لابد من ثبوت الموعد من خلال الرؤية الشرعية  والمقرر لها يوم 21 مارس.

 

جاء شهر رمضان المبارك العام الماضى يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2022 وانتهى الأربعاء 12 مايو .

قائمة الإجازات الرسمية 2023 والعطلات الدينية

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023.. وباقى الإجازات الرسمية فى مصر

تعرف على الأجازات الرسمية فى شهر رمضان 2023

الأجازات الرسمية من الأمور المحببة للمواطنين فى كل دول لعالم وتكون أجمل حينما تأتى فى الشهور التى تحث على الترابط الأسرى والإجتماعى لذا تعطى هذه الأجازات المساحة الوقتية المطلوبة للعبادة والتواصل الأسري.

 

ويتضمن شهر رمضان 2023 العديد من الإجازات الرسمية هذا العام وهى 8 أيام تضمن الراحة الأسبوعية للموظفين الذين يحصلون على يومين أجازة وهم الجمعة والسبتوهذا أكثر وضوحا فى العامين بالقطاع العام للدولة  ، بالإضافة إلى أجازة شم  النسيم حيث ياتى شم السيم يوم 17 إبريل.

يوم الجمعة 24 مارس – 2 رمضان.

 

يوم السبت 25 مارس – 3 رمضان.

 

- يوم الجمعة 31 مارس- 9 رمضان.

 

- يوم السبت 1 إبريل – 10 رمضان.

 

- يوم الجمعة 7 إبريل – 16 رمضان.

 

- يوم السبت 8 إبريل – 17 رمضان.

 

- يوم الجمعة 14 إبريل – 23 رمضان.

 

- يوم السبت 15 إبريل – 24 رمضان.

 

- يوم 17 إبريل بمناسبة إجازة شم النسيم – 26 رمضان.

 

ويعتبر شهر رمضان من أفضل أيام الله التى يهتم بها المسلمون فى جيمع أنحاء العالم وله العديد من الطقوس  على االصعيد الدينى والإجتماعى 

موعد شهر رمضان رؤية هلال شهر رمضان الإجازات الرسمية اجازة شم النسيم شهر رمضان المبارك المعهد القومي للبحوث الفلكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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