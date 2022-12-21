موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023.. وباقى الإجازات الرسمية فى مصر

بحلول العام الجديد، يبدأ البحث عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023 الذي يعتبر أول إجازة رسمية لهذا العام، حين يحتفل مسيحيو مصر (أو الأقباط الأرثوذكس) بعيد ميلاد السيد المسيح في السابع من يناير كل عام، وتليها عدد من الإجازات الرسمية سواء العامة أو الدينية.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023

يصادف موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023 يوم السبت 7 يناير، ومن المقرر حتى الآن أن يكون إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بأجر كامل، مع أخذ في الاعتبار ظهور أي مستجدات قد تغير من موعد الإجازة أو تضيف لها أياما أخرى.

عيد الميلاد المجيد في مصر

ويشهد يوم 7 يناير احتفال المسيحين في مصر بالميلاد المجيد عن طريق حضور القداس، والتنزه وحضور الفعاليات الترفيهية والكرنفالية المختلفة، وكذلك التجمعات العائلية وتبادل الهدايا كشكل من أشكال الود والترابط الإنساني والاجتماعي، خاصة وأنه واحد من أهم الأعياد الدينية المسيحية في مصر، ويتشارك المسلمون في الاحتفال به أيضا، كونه إجازة للجميع.

الإجازات الرسمية 2023 في مصر

باعتبار عيد الميلاد المجيد 2023 هو أول إجازة رسمية في العام الجديد، فهذا يعني أننا أمام إجازات رسمية أخرى لعام 2023، والتي من المقرر أن تمنحها الدولة للعاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، والتي ينص عليها القانون المصري ومن المفترض أن يقرّها مجلس الوزراء المصري، وهي:

الخميس 26 يناير- احتفال ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية (والخميس هو بديل عن يوم الأربعاء 25 يناير).

الأحد 16 أبريل- عيد القيامة المجيد

الاثنين 17 أبريل- شم النسيم.

الثلاثاء 25 أبريل- عيد تحرير سيناء.

الاثنين 1 مايو- عيد العمال

الخميس 20 يوليو- رأس السنة الهجرية.

يومالخميس 27 يوليو- ذكرى ثورة 23 يوليو (التي توافق يوم الأحد)

الخميس 28 سبتمبر- المولد النبوي الشريف.

الجمعة 6 أكتوبر- عيد القوات المسلحة.

الإجازات الرسمية 2023 في مصر.. تعرف إلى أهم المناسبات الدينية والرسمية

إجازة عيد الفطر 2023

تعتبر إجازة عيد الفطر المبارك من الإجازات الرسمية 2023 التي ينتظرها كثيرون، وغالبا ما تُعلن عنها الدولة ويقرّها مجلس الوزراء المصري، فقد يتم منح جميع أيام العيد إجازة رسمية، وأحيانا تكتفي بعض جهات العمل وفقا لمتطلباته بمنح إجازة ليوم واحد فقط أو يومين.

ولكن من المقرر أن يكون عيد الفطر 2023 موافقا للأيام 22 و23 و24 أبريل، وقد تكون وقفة عيد الفطر يوم 21 أبريل، ومن الممكن أن تتغير الأيام، ويكون هناك فارق يوم أو اثنين، وفقا لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال بعد انتهاء شهر رمضان.

إجازة عيد الأضحى 2023

ومن بين إجازات 2023 الرسمية التي من المقرر أن يتم تحديدها بشكل دقيق من قِبل مجلس الوزراء، هو إجازة عيد الأضحى 2023 التي تأتي كمبكرة بأسبوعين تقريبا عن العام الماضي، وقد تمنحها الدولة كاملة للعاملين بالقطاع العام والخاص بأجر كامل، أو تحدد ثلاثة أيام أو أقل منها.

وفي كثير من الأحيان، يتم ترك الأمر لقطاعات العمل المختلفة تحديد أيام الإجازات وفقا لما يناسب طبيعة القطاع واحتياجاته، ومن المفترض أن يصادف عيد الأضحى أيام:

يوم عرفة- الأربعاء 28 يونيو 2023

وأيام عيد الأضحى من الخميس 29 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

وأخيرًا، يجب أخذ في الاعتبار التغيرات التي قد تطرأ على أيام الإجازات، بسبب استطلاع رؤية يوم عرفة، وكذلك كثير من الإجازات التي قد تقوم الدولة بتحديدها وفقا لاعتبارات تناسب سير العمل في جميع القطاعات.