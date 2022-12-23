موهوب بـ«كابيتانو مصر» من جنوب سيناء «الكورة حلمى ومستقبلى»

كشف فهد إبراهيم سعد، من جنوب سيناء، عن حلمه في برنامج "كابيتانو مصر".

وقال خلال لقائه في ثاني حلقات برنامج "كابيتانو مصر" والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الجمعة،: "كابتن سيد معوض نزلي الملعب النهاردة وقالي انتي معايا في الفرق وأنت لا عيب كويس وجامد، مبسوط إن كابتن سيد معوض وإن شاء الله هناخد البطولة، واسمي فهد إبراهيم سعد من جنوب سيناء".

وتابع: "الكرة دي حلمي ومستقبلي ومن غيرها الصراحة مش هعيش كنت بلعب في الجبل عشان أتحمل".

وقال خال اللاعب الذي يدعمه في موهبته: "فهد موهوب منذ الصغر، وحبيت أقف جنبه وأشجعه للكرة".

"كابيتانو مصر"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط في جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.