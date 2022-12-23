بعد خطبتها من طبيب الأسنان.. سهر الصايغ تتفرغ لتصوير «بابا المجال»

تصدرت الفنانة سهر الصايغ تريند السوشيال ميديا، بعدما فاجأت جمهورها بخبر خطبتها أمس من طبيب الأسنان صلاح العباسي، أستاذ جراحة الفم بـ"قصر العينى"، وذلك فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد أسرتي العروسين.

وتتفرغ سهر حاليًا لتصوير مسلسلها الجديد “بابا المجال” بمشاركة الفنان مصطفى شعبان حيث تبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة الحالية بعدما تعاقدت رسميا لتقديم دور البطولة النسائية أمام بطل العمل خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعاقدت سهر الصايغ مؤخراً على مسلسل "بابا المجال" لتجسيد أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتنتظر سهر الصايغ عرض فيلم "الباب الأخضر" على منصة watch it خلال الأيام المقبلة، حيث يعد من أعمال المنصة الأصلية، والفيلم آخر سيناريوهات الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ وحنان سليمان.



وكان آخر أعمال سهر الصايغ، مسلسل "المداح 2" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، هايدي رفعت، بسمه ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

من جهة أخرى، تخرجت سهر الصايغ في كلية طب الأسنان وما زالت تمارس المهنة حتى الآن إلى جانب عملها الفني ولكن ليس لديها عيادة خاصة، وأكدت في أحد لقاءاتها أنها لن تترك مهنة الطبيبة في المستقبل وستعمل على فتح عيادة خاصة بها وذلك بجانب عملها في التمثيل.