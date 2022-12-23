الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال جولة ميدانية.. محافظ مطروح يستجيب لمطالب أهالي تجمع عائلة نوح

صورة من الجولة
صورة من الجولة

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، على الاستماع لمطالب أهالي تجمع عائلة نوح بعمق الصحراء على بعد ٣٠ كم شرق مدينة مرسى مطروح، ومنها ضم مسجد الفاروق عمر بالتجمع إلى مديرية الأوقاف، حيث تم التصديق على الطلب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف. 

وتضمنت أيضا المطالب  تحويل مدرسة تعليم مجتمعي إلى تعليم أساسي لاستيعاب طلاب التجمع لمنع التسرب من التعليم، حيث وجه محافظ مطروح بدراسة ذلك بالتنسيق مع الأبنية التعليمية ومؤسسة مصر الخير وعمل الزراسة التربوية مع سرعة ترميم المدرسة لحين التوسعة. 

وعن مطلب إقامة مركز شباب بالتجمعـ، أكد محافظ مطروح دعمه للمطالب مع استغلال قدرات الشباب بالإضافة إلى تواجد  عيادات طبية متنقلة للمرور الدوري على أهالي التجمع ونقطة إسعاف لحين دراسة إقامة وحدة صحية بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقا للكثافة. 

ووجه محافظ مطروح بزيادة طاقة محول الكهرباء من ٥٠ إلى ١٠٠ ميجاوات، وكذلك دعم التجمع بكشافات وحصر احتياج التجمع من الأعمدة وفق الأولويات. 

كما وجه مديرية الموارد المائية والري بمراجعة تطهير وصيانة أبار المياه مع دراسة زيادة أعداد الأبار أو إقامة خزان كبير لري الزراعات والثروة الحيوانية وإعادة ترميم الأبار القديمة بالمنطقة، مؤكدا توجيه سيارة نقل مياه الشرب لمنازل أهالي التجمع وفق كروت خزانات المنازل ودراسة استكمال رصف وصلات الطريق المؤدى إلى التجمع. 

وأكد اللواء محافظ مطروح تلبية مطالب واحتياجات أهالي التجمع، مشيرا إلى أنه تم إدراج التجمع ضمن توايع قرية سملا لمشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تم عمل حوار مجتمعي لحصر كافة المطالب.

جاء ذلك عقب أداء اللواء خالد شعيب  صلاة الجمعة اليوم بمسجد الفاروق عمر بتجمع عائلة نوح بعمق الصحراء على بعد ٣٠ كم شرق  مدينة مرسى مطروح.

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الابنية التعليمية التسرب من التعليم الثروة الحيوانية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولة ميدانية رئيس مدينة مرسي مطروح مؤسسة مصر الخير محافظ مطروح مديرية الأوقاف مدينه مرسي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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