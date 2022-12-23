إطلاق أول شعلة غاز في قرية فاو بقنا.. الأهالي: خدمة حضارية وبالتقسيط

ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة الرئاسية، خلال الأيام القليلة الماضية، تم إطلاق أول شعلة غاز لأول وحدة سكنية في القرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، وهي من قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ومن المقرر أن يتم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 780 وحدة سكنية بالقرية، لكي يصبح العدد الكلي للقرى التي تم توصيل الغاز لها بالمحافظة بالكامل 20 قرية.

حيث تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1407 متر، ضغط تشغيل 4 بار، وتنفيذ عدد 1 تعدية دفع نفقي موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 3670 متر شاملة فرعات المنازل.

وأشاد العديد من الأهالي بإطلاق أول شعلة غاز لقرية فاو غرب قرية دشنا، ويقول محمود أحد أهالي القرية، إن توصيل الغاز للواحدات السكنية في القرية بشكل سريع تعتبر نقلة حضارية في خدمة الأهالي، مؤكدًا على أن ما تقدمة مبادرة حياة كريمة الرئاسية يفوق التوقعات التي يطمح إليها الأهالي والتي تمكنهم من الحياة بشكل أدمي وتحقق لهم حياة كريمة حقيقة.

أوضح منصور أحد أهالي القرية أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التقديم على الغاز في الوحدات السكنية في غاية السهولة واليسر، والتي تتم بإجراءات مبسطة وتكلفة سهلة للتوصيل على فاتورة الاستهلاك خاصة وأن الدفع يتم بالتقسيط، الأمر الذي ييسر كثيرًا على الأهالي ويرفع من على عاتقهم حمل تكاليف التقديم على الغاز.

وتقدم مجدي أحد الأهالي، بالشكر والامتنان لمبادرة حياة كريمة وكافة القائمين عليها، لافتاً إلى أن إطلاق أول شعلة غاز بقرية فاو غرب مركز دشنا، أفضل ما جاءت به خاصة وأنه بأموال مخفضة حيث يتم التوصيل على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهريًا وذلك لمدة 6 سنوات دون وجود فوائد.

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