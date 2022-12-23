لحظات صعبة.. تفاصيل ما حدث داخل غرفة عمليات أول زراعة رئة فى مصر

كشفت الدكتورة هبة فؤاد، أستاذ مساعد الرعاية المركزة، تفاصيل إجراء عملية زراعة رئة لأول مرة في مصر.

أكدت «فؤاد»، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية» الجمعة، أن الجانب التخديري كان مهمًا جدًا لعملية معقدة مثل هذه خصوصًا أنها تجرى في مصر لأول مرة، مشيرة إلى أنه تم الحرص على تخدير المريضة بطريقة آمنة.

وأضافت أن حالة المريضة كانت خطيرة جدًا، حيث كانت تعاني من فشل بالجهاز التنفسي وضعف في عضلة القلب، وحدوث جلطة بالشريان الرئوي، بالإضافة إلى زيادة ضغط الشريان الرئوي كانت ضعف الطبيعي.

وتابعت:«كل هذا يحمل خطرًا كبيرًا أثناء إجراء عملية زراعة الرئة للمريضة»، مشددة على أنهم حرصوا على التحضير الجيد للمريضة قبل إجراء العملية، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة التي من شأنها مراقبة العمليات الحيوية للمريضة.

فؤاد: كنا مستعدين للتدخل فى حالة حدوث مضاعفات أو اضطراب فى العلامات الحيوية

واستكملت: «كنا مستعدين بأجهزة للتدخل في حالة حدوث أي مضاعفات أو اضطراب في العلامات الحيوية»، مشيرة إلى أن فريق التخدير كان مستعدًا جيدًا وعامل الوقت مهم جدًا.

وأردفت: «حرصنا على عدم تخدير المتبرع إلا بعد التأكد من تخدير المريضة بطريقة آمنة، وبعد نصف ساعة تم تخدير المتبرع الآخر، وكنا حريصين على تناسق الوقت، بحيث يتم استئصال الرئة اليمنى ثم زرع الفص الأيمن من المتبرع الأول في وقت قصير جدًا لضمان وصوله بصورة جيدة».