الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محافظات

جداول امتحانات صفوف النقل والثالث الإعدادي بكفر الشيخ

جريدة الدستور

اعتمد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة، وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي «الصف الثالث الإعدادي» الرسمي العام والرسمي للغات، 2022-2023م.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023 بمحافظة كفر الشيخ، يوم السبت 14 يناير 2022: مادة اللغة العربية والخط والإملاء و مادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير 2023: مادة العلوم و مادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الإنجليزية و الاربعاء 18 يناير 2023 امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي، يوم السبت 14 يناير 2022: مادة اللغة العربية والخط والإملاء و مادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير 2023: مادة العلوم و مادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية و مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الإنجليزية،ويوم الأربعاء 18 يناير 2023 مادة الرياضيات.

جدول الصف السادس الابتدائي، يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023، مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة العلوم، ويوم الأربعاء 11 يناير رياضيات وتربية دينية، ويوم الخميس 12 يناير لغة انجليزية ودراسات اجتماعية.

 جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت 14 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء، وامتحان مادة الحاسب الآلي، ويوم الأحد 15 يناير 2022: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية  وامتحان مادة التربية الدينية، ويوم الإثنين 16 يناير 2022: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان التربية الفنية، ويوم الثلاثاء 17 يناير علوم وهندسة، ويوم الأربعاء 18 يناير جبر وإحصاء.

جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي، يوم السبت 14 يناير امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء، وامتحان مادة الحاسب الآلي، ويوم الأحد 15 يناير مادة الهندسة والتربية الفنية، يوم الإثنين 16 يناير مادة العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 17 يناير مادة الجبر والإحصاء ودراسات اجتماعية، والأربعاء 18 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، اعتباراً من يوم السبت 21 يناير المقبل، في مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 22 يناير مادة العلوم ومادة الجبرـ، ويوم الاثنين 23 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الألي، ويوم الثلاثاء 24 يناير 2022: امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتربية فنية، ويوم الأربعاء دراسات اجتماعية.

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التعليم الابتدائي الاعدادي كفر الشيخ امتحانات

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