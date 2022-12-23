وكيل مجلس الشيوخ: الجمهورية الجديدة تضع قناة السويس أولوية في مخططها للتنمية

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الجمهورية الجديدة تضع قناة السويس كأولوية أولى في مخططها للتنمية المستدامة وتعزيز الإمكانات المتاحة للتوسع الاقتصادي والاستثماري في منطقة ذات شهرة عالمية واسعة.

وأضافت فيبي فوزي، في تصريحات صحفية، أن قناة السويس التي طالما كانت السجل الحي لبطولات وتضحيات الشعب المصري، ستظل رمزًا ملهمًا للأجيال على عبقرية المكان والإنسان، ولا يمكن لمنصف أن يغفل أن أول قرار اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توليه المسؤولية كان إطلاق المشروع العملاق لحفر قناة السويس الجديدة.

وتابعت: "بشكل شخصي وبصفتي عضوًا ووكيلا لإحدى غرفتيّ البرلمان يمكنني أن أجزم بكل يقين أن ما يستهدفه قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس هو تعزيز قدرة القناة على تحقيق التنمية الاقتصادية والمشاركة في إنشاء وتطوير المشروعات العملاقة، فضلاً عن مواجهة التحديات والحالات الطارئة التي قد تحدث - لا قدر الله - في المجرى الملاحي، كما لا يسعني إلا التأكيد على أن القانون جاء متماشيًا تمامًا مع المادة الثالثة والأربعين من الدستور المصري والتي تنص على (تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا) وهو الأمر الذي استهدفه القانون الجديد بامتياز".

وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أسامة ربيع، تناول بكل وضوح وشفافية تفاصيل الموضوع، موجهة كل التحية والتقدير للدولة المصرية ولرئيس هيئة قناة السويس لما أبداه من حرص على مكاشفة الرأي العام ووضعه في الصورة الحقيقية للأمر درءًا للشائعات ومواجهة لكل من حاول أن يتلاعب بمشاعر المصريين تجاه أحد أهم مقدراتهم وهي مشاعر حقيقية وعميقة للغاية.

وشددت على أن قناة السويس كانت وستبقى أهم صفحات الفداء والبطولة المصرية والكتاب الحي الذي سطر فيه المصريون ملاحم أسطورية بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة منذ حفرها الأول قبل أكثر من قرن ونصف القرن وحتى تحقيقهم ملحمة التغلب على أزمة جنوح السفينة إيفير جيفين العام الماضي، فلا يتصور أحد أنه من الممكن التفكير للحظة واحدة في التفريط في ذرة رمل من أرضها ولا قطرة من مياهها.