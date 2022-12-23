جامعة سوهاج تختتم فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الكشفية

بمشاركة 51 طالبًا وطالبة..

اختتمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الكشفية لجوالي وجوالات كليات الجامعة، والتي نظمتها بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن وزارة الشباب والرياضة - تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة، حيث يُعد كل نشاط فرصة لكل طالب لممارسة ما يتناسب مع ميوله وتدعم مهاراته.

وأكد عبدالخالق، أن التدريب الكشفي بالجامعات له دور مهم في صقل مهارات الشباب الكشفية ليصبح مماثل لشباب الحركة الكشفية العالمية، وذلك بغرض شغل أوقات الفراغ في اكتساب مهارات حياة الخلاء وتوسيع آفاق الطلاب ليصبحوا منفتحين على العالم وتطوراته.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه شارك بالدورة 51 طالبًا وطالبة من جميع كليات الجامعة بواقع 3 طلاب من كل كلية، مشيرًا إلى أن الدورة هدفت إلى إعداد قادة وجوالين مؤهلين كشفيًا لقيادة عشائر الكليات خلال العام الدراسي، خاصة وأن نشاط الجوالة يسهم في تنمية المهارات الشخصية للطلاب، وصقل أفكارهم وخبراتهم الحياتية، بالإضافة إلى استغلال طاقاتهم من الناحية البدنية والاجتماعية والثقافية، وجعلهم شخصيات متعاونة متفهمة للعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، إن برنامج الدورة تضمن التعريف بالحركة الكشفية الماهية، الأهداف، الطريقة، التاريخ، بالإضافة إلى المهارات الكشفية مثل الرحلة الخلوية، الطهي الخلوي، كما تضمن أيضًا التقاليد الكشفية تحية العلم، الزي والدوري.

وأضاف حمادة حبارير، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أن الدورة استمرت لمدة 3 أيام متواصلة، وشارك في التدريب فرع سوهاج للجمعية البحرية والجمعية الجوية وجمعية الفتيان.