قائمة الزمالك المشاركة بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

تنطلق الأحد المقبل منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة في صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 39 ناديًا يمثلون 12 دولة مختلفة.

ويمثل مصر على صعيد منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات.

وكشف الجهاز الفني لنادي الزمالك عن قائمة اللاعبين التي ستشارك بالبطولة على صعيد الرجال والسيدات.

وضمت قائمة الرجال كلًا من أحمد صالح ومحمود أشرف وكريم العراقي وسيد رمضان ومحمد وليد.

ويترأس جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك أشرف حلمي، فيما يقود الجهاز الفني للرجال كل من أسامة محروس ومجدي حتاتة.

أما على صعيد السيدات، فستشارك يسرا أشرف حلمي وريم الرعاقي وشهد سامح ومريم يونس وجنا سعد على أن يتواجد كل من أمجد سليمان ووائل فؤاد على رأس الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن تقام مراسم القرعة والمؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة غدًا السبت في تمام السادسة مساءً.

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

واستقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي على قائمة اللاعبين التي ستشارك بالبطولة والتي ستضم على صعيد الرجال كلًا من السيد لاشين ومحمد البيلي وشادي مجدي ومحمد شومان وخالد عصر ويوسف عبدالعزيز.

ويتواجد مع فريق الرجال أشرف عبدالفتاح كمدير لجهاز تنس الطاولة، وأشرف صبحي مدربًا للرجال وأحمد عبدالسلام مدرب مساعد.

وعلى صعيد السيدات فستشارك كل من دينا مشرف ونادين الدولتي وهنا جودة وآلاء يحيى وسارة الحاكم ورؤى الناغي، ويقود الجهاز الفني لفريق السيدات عادل شومان ويساعده أحمد عياد.

ومن المنتظر أن تقام مراسم القرعة والمؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة غدًا السبت في تمام السادسة مساءً.