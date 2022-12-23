الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأخيرات قطارات الوجه البحري وصلت لـ120 دقيقة اليوم

جريدة الدستور

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الجمعة ، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة – الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات   ١٢٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدة  ٩٠ دقيقة

- أسيوط - أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.

أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" على خطوط الصعيد 

القاهرة-طما 34 جنيهًا لمسافة 418كم.

القاهرة-طهطا 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.

القاهرة-المراغة 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.

القاهرة-سوهاج 38 جنيهًا لمسافة 467كم.

القاهرة-جرجا 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.

القاهرة-نجع حمادي 42 جنيهًا لمسافة 552كم.

القاهرة-قنا 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.

القاهرة-أبو تيج 34 جنيهًا لمسافة 399كم.

القاهرة-صدفا 34 جنيهًا لمسافة 409كم.

القاهرة-طما 34 جنيهًا لمسافة 418كم.

القاهرة-طهطا 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.

القاهرة-المراغة 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.

القاهرة-سوهاج 38 جنيهًا لمسافة 467كم.

القاهرة-جرجا 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.

القاهرة-الأقصر 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.

القاهرة-الواسطى 10  جنيهًا لمسافة 92 كم.

القاهرة-بني سويف 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.

القاهرة-مغاغة 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.

القاهرة-صدفا 34 جنيهًا لمسافة 409كم.

القاهرة-أسوان  56 جنيهًا لمسافة 879 كم.

القاهرة-الواسطى 10 جنيهًا لمسافة 92 كم

القاهرة-بني سويف 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.

 القاهرة-مغاغة 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.

القاهرة-بنى مزار 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.

السكة الحديد تأخيرات القطارات بالوجه البحري وصلت لـ 120 دقيقة اليوم هيئة السكك الحديدية التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات خط القاهرة – الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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