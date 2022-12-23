تأخيرات قطارات الوجه البحري وصلت لـ120 دقيقة اليوم
أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الجمعة ، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
أولاً: خط القاهرة – الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات ١٢٠ دقيقة
ثانياً: خط القاهرة - السد العالي
- القاهرة - أسيوط مدة ٩٠ دقيقة
- أسيوط - أسوان مدة ٩٠ دقيقة
ثالثاً: خط بنها - بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة
رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة
خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.
أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" على خطوط الصعيد
القاهرة-طما 34 جنيهًا لمسافة 418كم.
القاهرة-طهطا 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.
القاهرة-المراغة 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.
القاهرة-سوهاج 38 جنيهًا لمسافة 467كم.
القاهرة-جرجا 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.
القاهرة-نجع حمادي 42 جنيهًا لمسافة 552كم.
القاهرة-قنا 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.
القاهرة-أبو تيج 34 جنيهًا لمسافة 399كم.
القاهرة-صدفا 34 جنيهًا لمسافة 409كم.
القاهرة-طما 34 جنيهًا لمسافة 418كم.
القاهرة-طهطا 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.
القاهرة-المراغة 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.
القاهرة-سوهاج 38 جنيهًا لمسافة 467كم.
القاهرة-جرجا 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.
القاهرة-الأقصر 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.
القاهرة-الواسطى 10 جنيهًا لمسافة 92 كم.
القاهرة-بني سويف 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.
القاهرة-مغاغة 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.
القاهرة-صدفا 34 جنيهًا لمسافة 409كم.
القاهرة-أسوان 56 جنيهًا لمسافة 879 كم.
القاهرة-الواسطى 10 جنيهًا لمسافة 92 كم
القاهرة-بني سويف 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.
القاهرة-مغاغة 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.
القاهرة-بنى مزار 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.