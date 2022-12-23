تأخيرات قطارات الوجه البحري وصلت لـ120 دقيقة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الجمعة ، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة – الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ١٢٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدة ٩٠ دقيقة

- أسيوط - أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.

أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" على خطوط الصعيد

القاهرة-طما 34 جنيهًا لمسافة 418كم.

القاهرة-طهطا 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.

القاهرة-المراغة 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.

القاهرة-سوهاج 38 جنيهًا لمسافة 467كم.

القاهرة-جرجا 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.

القاهرة-نجع حمادي 42 جنيهًا لمسافة 552كم.

القاهرة-قنا 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.

القاهرة-أبو تيج 34 جنيهًا لمسافة 399كم.

القاهرة-صدفا 34 جنيهًا لمسافة 409كم.

القاهرة-طما 34 جنيهًا لمسافة 418كم.

القاهرة-طهطا 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.

القاهرة-المراغة 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.

القاهرة-سوهاج 38 جنيهًا لمسافة 467كم.

القاهرة-جرجا 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.

القاهرة-الأقصر 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.

القاهرة-الواسطى 10 جنيهًا لمسافة 92 كم.

القاهرة-بني سويف 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.

القاهرة-مغاغة 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.

القاهرة-صدفا 34 جنيهًا لمسافة 409كم.

القاهرة-أسوان 56 جنيهًا لمسافة 879 كم.

القاهرة-الواسطى 10 جنيهًا لمسافة 92 كم

القاهرة-بني سويف 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.

القاهرة-مغاغة 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.

القاهرة-بنى مزار 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.