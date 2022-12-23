الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

انطلاق «أسبوع أبوظبى للاستدامة» يناير المقبل لتعزيز العمل المناخى

COP28
COP28

تنطلق النسخة الـ15 من "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023" في الفترة من 14 إلى 19 يناير المقبل، تحت شعار "معًا لتعزيز العمل المناخي وصولًا إلى مؤتمر COP28"، لعقد سلسلة من الحوارات البناءة للإسهام في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل، وذلك تحت رعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الأسبوع يعد مبادرة عالمية أطلقتها الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومن المنتظر أن يضم الأسبوع سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى للتركيز على أولويات التنمية المستدامة قبل انعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالإمارات نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الأطراف الرئيسية المعنية ستناقش ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع والمعنيين بالشأن المناخي، وكيفية الاستفادة والبناء على التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس لتسريع جهود التقدم في مجال العمل المناخي خلال المؤتمر وما بعده.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن أسبوع أبوظبي للاستدامة يسلط الضوء منذ 15 عامًا على التزام الإمارات الراسخ بمواجهة التحديات العالمية، ويعكس دورها الريادي في دفع جهود العمل المناخي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد الجابر دور "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023" المحوري في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام العالمي والجهود المعنية بالاستدامة والعمل المناخي وصولًا إلى انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي وتعزيز الشراكات الرائدة والحلول المبتكرة.

ويوفر "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023" منصة جديدة لقطاع الطاقة العالمي من خلال إطلاق قمة الهيدروجين الأخضر الافتتاحية، التي يستضيفها قطاع أعمال الهيدروجين الأخضر في شركة "مصدر"، وتسلط القمة الضوء على إمكانات الهيدروجين الأخضر ودوره في عملية إزالة الكربون من القطاعات الرئيسية ودعم جهود الدول في تحقيق أهدافها في مجال الحياد المناخي.

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP28 COP2 التنمية الاقتصادية المستدامة الأمم المتحدة الإطارية التنمية المستدامة العمل المناخى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعزيز العمل المناخي قطاع الطاقة العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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