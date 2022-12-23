الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار حديد التسليح والخردة اليوم الجمعة

حديد التسليح
حديد التسليح

يرصد "الدستور" أسعار حديد التسليح وأنواع خردة الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، والتي حددتها مصانع الحديد، بحيث لا تقل الكمية عن 30 طنا، وبشرط السداد نقدا شاملا القيمة المضافة 14‎%‎، وتسليم أرض المصنع وغير شامل النالون، كما تتغير أسعار الحديد للمحافظات الحدودية والصعيد، وقد يصبح السعر أعلى من ذلك وقد يتخطى ارتفاع سعر الحديد لتتراوح ما بين 28 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للطن.

 

أسعار الحديد في السوق  المحلي غير شامل مصاريف النالون

بلغ سعر طن حديد عز بقيمة 25700 جينه للطن دون مصاريف النالون

كما سجل سعر طن حديد المصريين بقيمة 25550 ألف جنيه للطن 
كما سجل سعر طن العشري بقيمة 25550 ألف جنيه للطن  
وجاء سعر طن حديد  الكرمي بقيمة 25550 ألف جنيه للطن 
كما بلغ سعر طن حديد المعادي بقيمة 25650 ألف جنيه للطن 
وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 25550 ألف جنيه للطن 
كما بلغ سعر طن حديد بشاي بنحو 26100 ألف جنيه للطن دون مصاريف النالون 
حيث سجل سعر طن حديد العتال بقيمة 26050 ألف جنيه للطن

بينما سجل حديد عطية بنحو 26050 ألف جنيه للطن 
وجاء سعر طن حديد سرحان بقيمة 25650 ألف جنيه للطن

بينما جاء سعر حديد المراكبي بقيمة 24700 جنيه للطن
أسعار خردة الحديد اليوم الجمعة 23/12/2022 

سجل سعر طن حديد خردة خليط 
نحو 8000 جنية حسب النوعية 
بينما بلغ سعر طن الحديد خردة ممتاز نحو 10000 ألف جنيها وحسب النوعية

أسعار اسعار الحديد المسلح اليوم الجمعة جنيه للطن مصانع الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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