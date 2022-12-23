أسعار حديد التسليح والخردة اليوم الجمعة

يرصد "الدستور" أسعار حديد التسليح وأنواع خردة الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، والتي حددتها مصانع الحديد، بحيث لا تقل الكمية عن 30 طنا، وبشرط السداد نقدا شاملا القيمة المضافة 14‎%‎، وتسليم أرض المصنع وغير شامل النالون، كما تتغير أسعار الحديد للمحافظات الحدودية والصعيد، وقد يصبح السعر أعلى من ذلك وقد يتخطى ارتفاع سعر الحديد لتتراوح ما بين 28 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد في السوق المحلي غير شامل مصاريف النالون

بلغ سعر طن حديد عز بقيمة 25700 جينه للطن دون مصاريف النالون

كما سجل سعر طن حديد المصريين بقيمة 25550 ألف جنيه للطن

كما سجل سعر طن العشري بقيمة 25550 ألف جنيه للطن

وجاء سعر طن حديد الكرمي بقيمة 25550 ألف جنيه للطن

كما بلغ سعر طن حديد المعادي بقيمة 25650 ألف جنيه للطن

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 25550 ألف جنيه للطن

كما بلغ سعر طن حديد بشاي بنحو 26100 ألف جنيه للطن دون مصاريف النالون

حيث سجل سعر طن حديد العتال بقيمة 26050 ألف جنيه للطن

بينما سجل حديد عطية بنحو 26050 ألف جنيه للطن

وجاء سعر طن حديد سرحان بقيمة 25650 ألف جنيه للطن

بينما جاء سعر حديد المراكبي بقيمة 24700 جنيه للطن

أسعار خردة الحديد اليوم الجمعة 23/12/2022

سجل سعر طن حديد خردة خليط

نحو 8000 جنية حسب النوعية

بينما بلغ سعر طن الحديد خردة ممتاز نحو 10000 ألف جنيها وحسب النوعية