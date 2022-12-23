الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| فوائد ومخاطر رفع الفائدة.. وواشنطن تتوعد طالبان

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

أشرف زكى: المسرح مات فى مصر وكفنه الزمن

أشرف زكى

 أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانين يلجئون للمسارح خارج مصر بسبب عدم وجود مسارح في مصر، مؤكدًا أنهم جاهزين للعمل بدون مقابل: "مش عايزين فلوس"، للمزيد اضغط هنا.

حسين الشحات: حققت إنجازًا لم يحققه سوى كريستيانو ورونالدينيو

حسين الشحات لاعب

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أنه حقق إنجازًا تاريخيًا لم يحققه سوى كريستيانو رونالدو ورونالدينيو في كأس العالم للأندية. 

وقال الشحات، في تصريحات لـ المركز الإعلامي للأهلي، "قبل مباراة الدحيل القطري في مونديال الأندية، للمزيد اضغط هنا.

بعد قرار البنك المركزى.. 5 فوائد و3 مخاطر لرفع الفائدة

البنك المركزى

قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس جاء كما توقعنا، مضيفًا أنها تحقق 5 فوائد، أهمها كبح جماح التضخم والحفاظ على ما تبقى من الأموال، للمزيد اضغط هنا.

شبانة يكشف تحركات الأهلى لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الشتوى

الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي بدأ العمل بشكل جاد على ملف الميركاتو الشتوي في يناير، حيث بدأ الحديث عن التدعيم بلاعبين تحت السنهم، منهم محمد الضاوي لاعب النجم الساحلي، ودانيال أفري لاعب هارتس أوف أوك الغاني، للمزيد اضغط هنا.

واشنطن تتوعد طالبان باتخاذ إجراءات في حال عدم استئناف التعليم للفتيات

أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفائها سيتخذون إجراءات ضد حركة طالبان إن لم يستأنف تعليم الفتيات في أفغانستان، للمزيد اضغط هنا.

أشرف زكي حسين الشحات كريستيانو البنك المركزي محمد شبانة

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وائل لطفي

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